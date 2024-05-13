市場只關注M4！專家：蘋果新iPad Pro螢幕 將牽動OLED市場逾兆產值

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 17:27

蘋果 (AAPL-US) 上周發表新款 iPad Pro，搭載的 M4 晶片大搶鋒頭，但相比被捧上天的 M4，蘋果這次悄悄推出的另一個大招卻被不少人忽視，也就是雙層 OLED 螢幕，這是蘋果 iPad Pro 自 2021 年換用 Mini LED 技術後又一次里程碑式螢幕升級。

中國科技媒體《智東西》報導，在蘋果 38 分鐘的線上發表會中，僅介紹 3 分鐘的雙層 OLED 螢幕將牽動千億產值，雙層 OLED 背後的 3 個關鍵優勢將令其成為攪動整個 OLED 產業的存在。從上游到下游，蘋果的入局必將深深影響全球市場規模超過 2600 億人民幣的 OLED 產業。

報導指出，此次蘋果 OLED 解決了亮度和螢幕壽命難以兼顧的難題，蘋果螢幕顯示亮度的統一性非常好，這是很多廠商都忽略且很難做到的一點。單從全屏螢幕亮度這一核心指標來看，蘋果這次的確是遙遙領先，領先幅度超過 60%，蘋果也是唯一一個在參數頁明確標註 OLED 全憑螢幕亮度的廠商。

值得注意的是，蘋果 iPad Pro 這塊螢幕的像素密度 (PPI) 與華為 MatePad Pro、三星最新的 Galaxy Tab S9 Ultra 相比是其中最高的，達到了 264，華為為 262，三星經計算約為 239，當然，三星這塊 14.6 英寸的 OLED 螢幕是三者中尺寸最大的。根據 OLED 面板特性，PPI 越高，就越不容易做高亮度，蘋果實現 1600nit 的峰值亮度，並沒有犧牲 PPI。

至於為何蘋果螢幕為何換 OLED，主要因為 OLED 螢幕帶來三個關鍵優勢。

首先，就是更精準的亮度和色彩控制，蘋果認為 OLED 讓 XDR 顯示的精度提升到一個新的高度。蘋果還給這個新高度起了一個新名字，叫 Ultra Retina XDR。

此外，OLED 螢幕還帶來一個可能被很多人忽略的優點，也就是更輕薄。13 吋 iPad Pro 厚度僅有 5.1mm，上代則為 6.4mm，更遠低於 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的 8.25mm，甚至比 iPod nano 還薄，成為史上最薄的蘋果產品。

雖然 OLED 技術已應用多年，但在平板以及 PC 筆記型電腦領域，OLED 技術仍然是一個「新兵」。

整體來看，OLED 在中尺寸面板領域的應用仍處早期階段，但隨著蘋果的入局，中尺寸 OLED 市場或將迎來新一輪高速成長。

目前，全球 OLED 面板市場營收規模約 366 億美元（約 1.1 兆台幣），從上游到下游，蘋果的入局必將深度影響整個 OLED 產業。