聖暉*今年擴大布局海外市場 進入下個成長階段

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-16 15:27

無塵室機電工程大廠聖暉 *(5536-TW) 聖暉 * 表示，集團擁有台灣、中國、東南亞等據點，具備多元產業工程承接能力，尤其近年在綠色工程管理、創新工法設計與專業人力團隊能力不斷精進，開拓集團營運邁入下一成長期。

聖暉 * 1 月營收 20 億元，月減 14.53%，年增 41.32%，中國工程施作保持穩健，挹注整體營運良好正面效益。

聖暉 * 預期，今年將擴大布局海外市場，尤其東南亞地區在多年耕耘下，隨著地區擴建需求熱絡，具備接單利基，也持續評估其他區域佈局計畫，藉由集團業務資源整合，助力中長期營運。

為擴大業務接單量能與承接大型指標案件能力，聖暉 * 集團積極強化綠色創新技術、擴增集團人力規模、整合內外部資源等，以因應多元客戶客製化專案管理導入 BIM 建模技術、VR 技術，有效提供客戶高值化、低耗能、低汙染的綠色廠務設施規劃，以掌控工期施作與專案品質。