聖暉轉投資衛司特上櫃掛牌度蜜月 早盤股價漲幅86.79%

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，今 (29) 日以 106 元上櫃掛牌，早盤最高價並達 198 元，漲幅達 86.79%，掛牌首日成交量並已突破 1000 張。

衛司特最新財報，2023 年第三季營收 1.94 億元，毛利率 42.21%，季增 1.94 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益爲 4516 萬元，季增 35.55%，年增 14.01%，每股純益 2.21 元。

衛司特 2023 年前三季營收 5.26 億元，毛利率 40.45%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 1.16 億元，年減 20.92%，每股純益 5.69 元。

衛司特 2019 年引進聖暉為策略夥伴，聖暉並握有衛司特一席董事席次。

衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。

衛司特以「廠中廠 BOO(Build-Operate-Own)」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度大於 99% 以上金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。衛司特業務版圖已由 PCB 產業，進一步推進到面板及半導體產業。除銅金屬回收之外，也將跨入鋰、鈷回收。

衛司特的營收占比上，PCB 客戶約占 70%，半導體業占 15%~20%，面板業占 10%~15%，客戶均為各產業龍頭或指標企業。