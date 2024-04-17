昇陽半董事候選名單受矚 聖暉、梁明成入列 攜手進軍CoWoS領域

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 18:06

昇陽半目前 CoWoS 應用佈局包括矽中介層 (Interposer)、乘載晶圓 (Carrier Wafer)，都已送樣至客戶端，預期今年下半年就可跨過驗證，尤其在乘載晶圓領域方面，產品單價更是現階段高階再生晶圓的 1.5 倍，未來待客戶採用放量後，將大幅挹注營收。

昇陽半此次董事名單受矚，其中，現任董事長蔡幸川並不在董事候選名單中，等同此次董事改選將選出新任董事長。昇陽半董事候選名單變動不大，主要變動為新增一席董事，由聖暉入列，代表人為聖暉發言人梁鈞幃。

聖暉在今年初宣布取得昇陽半持股 8000 張，持股比約 4%，目前位居第二大股東，僅次均豪 (5543-TW)；聖暉看好，昇陽半主要業務為先進製程的再生晶圓，為較高階領域，未來三方合作下，將可進一步切入 CoWoS 製程。

聖暉期望透過持有昇陽半股權，加深雙方甚至多方合作，替客戶完成一條龍解決方案，加上另一大股東均豪與其聯盟成員共同搶進先進封裝領域，未來三方可從無塵室、氣體 / 液體系統工程、二次配、晶圓廠設備再到再生晶圓，滿足客戶需求。