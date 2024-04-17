昇陽半董事候選名單受矚 聖暉、梁明成入列 攜手進軍CoWoS領域
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 18:06
昇陽半 (8028-TW) 公布最新董事候選名單，聖暉 (5536-TW) 首次入列其中，前美光 (MU-US) 副總裁梁明成也從獨立董事轉為董事，加上既有董事均豪 (5443-TW)，三方可望攜手跨入 CoWoS 應用，據了解，目前合作已在耕耘中，預期將逐步發酵。
昇陽半目前 CoWoS 應用佈局包括矽中介層 (Interposer)、乘載晶圓 (Carrier Wafer)，都已送樣至客戶端，預期今年下半年就可跨過驗證，尤其在乘載晶圓領域方面，產品單價更是現階段高階再生晶圓的 1.5 倍，未來待客戶採用放量後，將大幅挹注營收。
昇陽半此次董事名單受矚，其中，現任董事長蔡幸川並不在董事候選名單中，等同此次董事改選將選出新任董事長。昇陽半董事候選名單變動不大，主要變動為新增一席董事，由聖暉入列，代表人為聖暉發言人梁鈞幃。
聖暉在今年初宣布取得昇陽半持股 8000 張，持股比約 4%，目前位居第二大股東，僅次均豪 (5543-TW)；聖暉看好，昇陽半主要業務為先進製程的再生晶圓，為較高階領域，未來三方合作下，將可進一步切入 CoWoS 製程。
聖暉期望透過持有昇陽半股權，加深雙方甚至多方合作，替客戶完成一條龍解決方案，加上另一大股東均豪與其聯盟成員共同搶進先進封裝領域，未來三方可從無塵室、氣體 / 液體系統工程、二次配、晶圓廠設備再到再生晶圓，滿足客戶需求。
業界指出，昇陽半現任董事長蔡幸川從美光出身，曾與梁明成共事過，當時蔡幸川擔任台灣美光處長時，梁明成為台灣美光副總裁，也是蔡的上司，雙方共事多年，也都是先進封裝技術的箇中好手，先前昇陽半董事改選時，蔡幸川出任昇陽半董事長一職，也延攬梁明成擔任昇陽半獨董。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇