〈ESG大趨勢〉TPCA發布節能減碳指引 6/6邀請欣興進一步分享

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 12:48

減碳已經不是口號，而是成為企業永續的王道，台灣電路板協會 (TPCA) 於 5 月發布「PCB 廠務設施與製程設備節能減碳指引」，並將於 6 月 6 日在 TPCA 會館舉辦論壇，除了介紹此指引外，更邀請到 IC 載板龍頭欣興 (3037-TW) 廠務節能實務分享。

TPCA 指出，此一 PCB 廠務設施與製程設備節能減碳指引的發布象徵電路板產業的淨零推動，從策略規劃逐步落實到實務執行。希望藉此協助台灣的電路板產業在全球淨零永續的新賽道中，穩固世界第一的地位。

為與產業共同因應全球淨零課題，台灣電路板協會特成立永續發展委員會，並已於 2023 年 3 月發布「台灣 PCB 產業低碳轉型策略」，提出低碳轉型的三大策略包括自主節能、再生能源、及負碳 / 碳交易，目標為 2050 年達到 PCB 產業的淨零排放。

TPCA 指出，三大轉型策略中尤以綠電採購為重中之重，輔以合法的碳權配置，並搭配自主節能才能達到企業減碳目標。TPCA 在低碳轉型策略報告書發布後，即展開 10 大行動方案，針對 PCB 的自主節能，依據碳排熱點之廠務與設備，進行節能減碳技術指引研究。