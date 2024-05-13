家碩今年營收估年增1成以上 強漲37%大展蜜月行情

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-13 11:38

家登 (3680-TW) 旗下家碩 (6953-TW) 今 (13) 日以每股 217 元掛牌上櫃，受惠半導體成長趨勢明確，法人看好，家碩今年營收將年增雙位數，市場買盤積極，推升股價最高衝上 298 元，漲幅高達 37.33%，大展蜜月行情。

家碩主要提供 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，主要銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地。

展望後市，家碩看好，伴隨 5G 技術成熟和 AI 需求激增，智慧型手機、高性能計算 (HPC)、物聯網和汽車市場不斷提升，全球半導體產業高速成長，順勢推動光罩相關產品需求上揚。隨著 EUV(極紫外線) 光刻技術成爲先進半導體製程的標配後，在嚴苛的製程環境中，提高關鍵部件的製造、處理和存儲效率也是各家業者所重視的。

家碩近年來專研開發先進的 EUV 光罩傳載整合解決方案以及 PVD 相關設備，為的就是希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品。

為強化市場競爭力，家碩致力於提升旗下產品的技術含量，例如開發 AOI 光罩潔淨檢測和搭載 AI 的檢測技術，此舉將有助提高檢測效率並進一步提升產品質量。同時也計畫建廠擴產和積極擴展海外市場，以滿足未來市場的需求。

此外，因應如美國的晶片與科學法案、歐盟晶片法案等全球政治情勢變化，各國政府紛紛推動半導體供應鏈在地化，家碩也同步進行供應鏈策略的調整，以更靈活地適應全球市場的新規則。

全球半導體產業協會 SEMI 指出，2023 年全球半導體製造設備銷售總額預估將達 1,000 億美元，2024 年起逐步回溫，2025 年更將在新晶圓廠成立、產能擴張、以及先進技術和解決方案需求看漲的利基下，來到 1240 億美元新高。