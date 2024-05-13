〈焦點股〉中租-KY前4月每股賺4.82元 法說前夕現押寶買盤漲近4%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 11:46
中租 - KY(5871-TW) 上周五罕見同步公告 4 月營收及獲利，累計前 4 月稅後純益 77.88 億元，年減約 14%，EPS 為 4.82 元。中租今 (13) 日下午即將舉行法說會，上午吸引市場買盤進場押寶，一度上漲近 4%，收復 5 日線。
中租上周遭到外資狙擊，股價連日重挫，儘管 10 日股價止跌回穩，仍遭到外資連 4 賣，累計倒貨逾 6 萬張。今天法說會前夕，中租股價展開反彈，一度來到 159 元，漲幅將近 4%。
中租 4 月自結合併稅後純益 19.73 億元，年減 11%；累計前 4 月稅後純益 77.88 億元，年減 14%。中租 4 月自結合併營收為 85.3 億元，年增約 8%，累計前 4 月營收為 335.4 億元，年增 8.18%。
觀察中租三大市場營運概況，台灣、中國、東協前 4 月營收分別年增 11%、5%、5%，獲利分別年減 7%、27%、20%。其中，中國地區獲利狀況不如預期成長，主要與中國財政返還延遲入帳有關，強調本業獲利並未衰退。
中租上周遭遇亂流，原因疑與外資證券 UBS 一份報告有關，該外資認為，中租在中國的增長將低於市場共識，且會受到中國多家銀行附屬租賃公司價格優勢的影響，此外，台灣 BNPL 監管風險上升，也可能影響到業績，因此將中租 12 個月評級從「買入」下調至「賣出」，並將目標價從 243 元下調至 143 元。市場預期，營運展望今天將成法人關注的焦點。
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