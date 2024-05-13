〈焦點股〉中租-KY前4月每股賺4.82元 法說前夕現押寶買盤漲近4%

中租 - KY( 5871-TW ) 上周五罕見同步公告 4 月營收及獲利，累計前 4 月稅後純益 77.88 億元，年減約 14%，EPS 為 4.82 元。中租今 (13) 日下午即將舉行法說會，上午吸引市場買盤進場押寶，一度上漲近 4%，收復 5 日線。

中租上周遭遇亂流，原因疑與外資證券 UBS 一份報告有關，該外資認為，中租在中國的增長將低於市場共識，且會受到中國多家銀行附屬租賃公司價格優勢的影響，此外，台灣 BNPL 監管風險上升，也可能影響到業績，因此將中租 12 個月評級從「買入」下調至「賣出」，並將目標價從 243 元下調至 143 元。市場預期，營運展望今天將成法人關注的焦點。