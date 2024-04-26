家碩競拍得標均價275.01元 下周二起公開申購

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 12:07

半導體設備廠家碩 (6953-TW) 即將在 5 月上櫃，初次上櫃股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，此次競價拍賣張數共 1,848 張，本次參與投標的合格標單共 1,506 筆，得標筆數 108 筆，開標結果的最低得標價格 270 元，最高得標價格 300 元，得標加權平均價格為 275.01 元。

家碩此次競拍底價為 188.52 元，依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格 1.15 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 216.8 元，辦理公開申購股數計 462 張，預計將在 4 月 30 日至 5 月 3 日為期三天的申購日，5 月 7 日將公開抽籤。