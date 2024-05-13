北漂2275天！勞長許銘春立院告別秀：對推動「災保法」最自豪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 15:56

立法院社會福利及衛生環境委員會今 (13) 日審查「工會法修正草案」等 3 項法案，同時也是勞動部長許銘春立院接受質詢的最後一次「告別秀」，在立委對其表現肯定，請她自評 6 年多來最有成就感的事為何，許銘春表示，她最有成就感的是「勞工職業災害保險及保護法」的順利實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午審查「工會法修正草案」、「勞動基準法修正草案」及「中高齡者及高齡者就業促進法修正草案」，由勞動部長許銘春、其他相關部會官員，接受衛環委員會的質詢及回答。

民進黨立委邱志偉質詢許銘春時，第一句即提醒：「今天是最後一次在立法院質詢部長」，他對許銘春在任六年多在勞動環境的改善、勞工權益上的成績都高度肯定，稱她是一位表現稱職、有為有守的部長。他詢問許來台北服務共「北漂」了多久，許銘春表示，若計算到 5 月 19 日．共擔任部長 2275 天。

邱志偉請許銘春舉出一件在任內最自豪、最有成就感的一件事，許銘春表示：應是「災保法」的實施，因為這是她自 2018 年上任後即主張並開始倡議的工作，這項法規對勞工的權益非常重要，也在立院衛環委員會的支持下，讓它在不到１個月的時間就完成立法，順利推動實施。