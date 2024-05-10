00878衝破23元再創新高 125萬股民樂翻除息前用力買進
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 15:38
125 萬股民嗨翻！國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (10) 日股價衝破 23 元，收在 23.12 元，再創歷史新高，單日漲幅達 1.27%，不僅大幅領先其他高股息 ETF，也贏過大盤的漲幅，讓股民歡呼配息、價差都賺到。
台股今天開高後持續走強，台積電領電子股反攻，終場上漲 148.07 點，收在 20,708.84 點，漲幅 0.72%，其餘盤面表現較佳的族群包括航運、水泥、金融等。
而投資人關心的高股息 ETF，今天表現分歧，包含復華台灣科技優息 (00929-TW)，以及昨日掛牌的野村趨勢動能高息 (00944-TW)、群益科技高息成長 (00946-TW) 均收跌，跌幅 0.13%~1.2% 不等。
元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 等，則有 0.24%~1% 以上的漲幅。
其中，00878 在電子、金融股轉強的帶動下，表現最為強勢，從開盤的 22.89 元，一路走高突破 23 元大關，終場收在 23.12 元，改寫掛牌以來的新高。日前 00878 驚喜公告本季每單位配息 0.51 元，換算年化配息率破 9%，超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好，許多投資人也趁著本次 17 日除息前，持續用力加碼買進。
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