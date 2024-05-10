00878衝破23元再創新高 125萬股民樂翻除息前用力買進

125 萬股民嗨翻！國泰永續高股息 ( 00878-TW ) 今 (10) 日股價衝破 23 元，收在 23.12 元，再創歷史新高，單日漲幅達 1.27%，不僅大幅領先其他高股息 ETF，也贏過大盤的漲幅，讓股民歡呼配息、價差都賺到。

其中，00878 在電子、金融股轉強的帶動下，表現最為強勢，從開盤的 22.89 元，一路走高突破 23 元大關，終場收在 23.12 元，改寫掛牌以來的新高。日前 00878 驚喜公告本季每單位配息 0.51 元，換算年化配息率破 9%，超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好，許多投資人也趁著本次 17 日除息前，持續用力加碼買進。