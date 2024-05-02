00936配息擬增至0.16元 年化配息率突破10%
鉅亨網記者陳于晴 2024-05-02 09:52
台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936-TW) 預計 5 月 16 日進行除息，以保守原則估算，該基金每受益權單位預估配發金額為 0.16 元，若以 4/30 收盤價 18.23 元計算，年化配息率達 10.53%，較上月的首次除息 0.11 元大幅調升，且未配到平準金，00936 最後買進日為 5 月 15 日，收益分配發放日為 6 月 5 日。
台新投信表示，時序進入五月，據 Bloomberg 統計，2017 年以來，5 月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達 71% 的機率贏過布局大型股（臺灣 50 總報酬指數），顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益，搭配即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心，現在是投資永續高息中小型 ETF 的絕佳時機。
臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 經理人黃鈺民表示，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG 的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。
中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，投資組合加入中小型股，成長動能空間更大。
黃鈺民指出，美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息，此外，台股盤面結構由先前 AI 與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，盤勢轉趨健康，另一方面，台股 ETF 市值已經是主動基金的 3 倍，重量級 ETF 在 5~6 月將進入調整持股階段，屆時盤面將轉趨熱絡，配合歷史經驗 Fed 最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高。
因此，即使台股加權指數在接近新高位置，漲多後震盪難免，但後市仍正向看待，短線遇回檔整理，皆是逢低布局買點，建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小 ETF。
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