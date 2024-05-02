00936配息擬增至0.16元 年化配息率突破10%

台新投信表示，時序進入五月，據 Bloomberg 統計，2017 年以來，5 月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達 71% 的機率贏過布局大型股（臺灣 50 總報酬指數），顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益，搭配即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心，現在是投資永續高息中小型 ETF 的絕佳時機。



臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 經理人黃鈺民表示，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG 的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。