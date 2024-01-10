麥當勞全面調薪2000元搶才 釋出逾1500個職缺

據人力銀行調查，國內人才缺口最大的產業是餐飲旅宿業，為在競爭激烈的餐飲業中吸引求職者，國內連鎖速食龍頭台灣麥當勞今 (10) 日宣布加薪搶人才， 3 月 1 日起全面調升餐廳正職人員起薪 2000 元，並再釋出 1500 名正職服務員、200 名餐廳襄理職缺。

麥當勞說明，3 月 1 日開始，現有超過 1000 名正職服務員起薪將從 30000 元調升至 32000 元，大夜正職服務員起薪更突破 41000 元，調幅達 6.7%，餐廳襄理起薪調至 42400 元 (含輪值津貼)，調幅 5%，而餐廳經理起薪也同步調升至 59200 元 (含輪值津貼)，加上年終及績效、業績奬金，年薪上看 150 萬元。

麥當勞預計至今年底全台再開 14 家新據點，總店數達 421 家，隨著積極的展店腳步，今年大規模釋出正職職缺，將招募 1500 名正職服務員、200 名餐廳襄理，希望透過充裕的餐廳人力和穩定排班，提供顧客更好的用餐體驗。

麥當勞說明，提供穩健的升遷管道，2 至 3 年即有升遷機會，目前已有 228 位年薪百萬元的餐廳經理。

另配合政府調整基本工資，麥當勞計時人員薪資自 1 月 1 日起已調升至每小時 183 元，資深計時人員時薪更達 293 元，並設有自主彈性排班、雙周領薪制度。

麥當勞近年積極招募正職服務員，新人到職當天即享有 10 天特休、7 天家庭日，還有全年 123 天休假日和年終奬金，以及麥當勞特有的 10 年特休，滿 10 年即可享有 8 周給薪假期，比照外商公司的休假福利。