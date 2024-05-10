4因素助攻 南山人壽前4月大賺195億元年增3.7倍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 20:10
南山人壽今 (10) 日公布 2024 年 4 月自結稅後純益為 60.7 億元，累計前 4 月稅後純益 195.52 億元，年增 377%，每股純益 1.41 元，南山人壽表示，保險本業表現穩健，加上受惠穩定的經常性收益，及掌握市場實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。
南山人壽 4 月合併新契約保費約為新台幣 70 億元，以利變壽險商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。
南山人壽指出，隨著全球氣候變遷風險加劇，2050 淨零排放刻不容緩，南山於 4 月加入「台灣淨零排放協會」成為第一家入會的壽險公司，並宣布將在 2030 年減碳 42%，同步訂定 2030 年、2040 年分別達到 RE50 與 RE100 (50% 與 100% 使用再生能源) 目標，將持續推動低碳轉型，偕同價值鏈夥伴共同調適、減緩氣候變遷所帶來的衝擊。
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