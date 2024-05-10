4因素助攻 南山人壽前4月大賺195億元年增3.7倍

南山人壽今 (10) 日公布 2024 年 4 月自結稅後純益為 60.7 億元，累計前 4 月稅後純益 195.52 億元，年增 377%，每股純益 1.41 元，南山人壽表示，保險本業表現穩健，加上受惠穩定的經常性收益，及掌握市場實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。