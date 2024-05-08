6家民營金控比一比 元大金前4月EPS逼近1元、新光金暫居單月獲利王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 19:26

上市金控公司陸續揭曉 2024 年 4 月營運成績單，10 家民營金控中已有 6 家公布自結，以累計前 4 月稅後純益來看，元大金暫居獲利王及每股獲利王，EPS 直逼 1 元，值得注意的是，新光金前一月已經擺脫虧損陰霾，4 月再以 34 億元拿下目前的單月獲利王。

市場法人指出，台股 4 月面臨國內外利空夾擊，包括中東情勢升溫、台積電法說保守看半導體景氣等，使得加權指數上沖下洗，一度重挫千點，下探 19291 點，因此加劇了金控旗下的證券、銀行操作難度及獲利表現，稅後純益普遍較 3 月呈現月減。

元大金 (2885-TW) 公布 4 月自結獲利，單月稅後純益 30.53 億元，月減 20.66%、年增 38.1%，累計前 4 月稅後純益為 122.88 億元，年增 53.93%，每股稅後純益 (EPS) 0.97 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 4 月稅後純益 16.26 億元，月減 34.36%，相較去年同期變動不大，累計前 4 月稅後純益 85.04 億元，年增 33.75%，每股純益 0.69 元。

玉山金 (2884-TW) 昨 (7) 日已率先公布 2024 年 4 月自結，單月稅後純益 17.5 億元，月減 17.99%、年增 12.54%，前 4 月累計稅後純益 80 億元，較去年同期增加 5.4%，創歷年同期最高，每股純益 (EPS) 為 0.51 元。

台新金 (2887-TW) 自結 4 月稅後純益 17 億元，月增 24.09%、年增 91%，累計前 4 月稅後純益 67.1 億元，年增 12.58%，每股純益 0.49 元。

新光金 (2888-TW)4 月再報捷，單月自結稅後純益 34.47 億元，月減 13.41%、年增 1.68 倍，累計前 4 月稅後純益 64.94 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.42 元。子公司新光人壽 4 月稅後賺進 27.87 億元，累計稅後純益達 32 億元。

國票金 (2889-TW)4 月稅後純益 1.04 億元，月減 52.94%、年減 25.18%；累計前 4 月稅後純益 7.33 億元，年減 1.48%，為目前已公布自結獲利金控中唯一累計獲利衰退，每股稅後純益 0.21 元。