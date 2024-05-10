文青最愛的卡！藝文刷卡成效報捷 兆豐卡筆數、金額年增雙破50%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 20:39

文青軟實力當道，兆豐銀行統計，自去 (112) 年起擴大藝文團體合作家數、祭出各類購票刷卡優惠後，藝文類交易年成長出現大幅提升，除了交易筆數年成長衝破 50%，簽帳金額更是成長逼近 60%，成績亮眼。兆豐銀並與「WHATZ 國際當代藝術博覽會」(5/10~5/12) 合作推出卡友購票買一送一優惠。

兆豐銀行表示，今年與「WHATZ 國際當代藝術博覽會」合作，推出兆豐卡友購票買一送一的獨家好康，今（10）日舉辦兆豐貴賓專場，董事長雷仲達更特別親臨現場，以實際行動力挺藝文產業，與現場貴賓一同深度賞析來自台、日、韓、英、瑞士等 25 國優秀當代藝術作品，感受藝術軟實力的動人魅力。

「WHATZ 國際當代藝術博覽會」為期三天展期於台北喜來登大飯店盛大展開，為了讓民眾能以優惠價格入場鑑賞藝術品，兆豐銀行推出的獨家刷卡購票優惠雙人同行只要 200 元，多國優秀作品將在 65 個神祕展間驚喜曝光，由於該展覽去年三天就累積突破 1 萬 2 千人次參觀佳績，藝術品成交金額高達 2 千萬元，推估今年疫後經濟起飛，可望再創高。