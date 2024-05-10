長榮航Q1 EPS 0.87元 4月營收再創同期高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 18:52

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益 47.12 億元，年增 4.76%，每股純益(EPS)0.87 元，而 4 月合併營收約 178.7 億元，月增 0.85%，年增 17.48%，創同期新高紀錄；而長榮航董事會也通過，將再向波音公司增購 4 架 787-10 客機。

長榮航表示，4 月客運營收 118.9 億元，年增率 13.06%，今年以來達 697.9 億元，年增 17.02%。

長榮航說明，進入第二季後客運需求持續暢旺，歐美長程航線載客率近 90%，而適逢清明連假、賞櫻季節，東北亞航線表現亮麗，東南亞的曼谷及清邁航線在泰國潑水節的效應下，載客率也衝上 90% 以上。

貨運方面，長榮航 4 月交付第 9 架波音 777 全貨機投入運力，整體艙位增加，加上跨境電商及伺服器等艙位需求推升運價，營收回升至 40.27 億元。

長榮航為穩定增加運能、機隊汰舊換新以維持市場競爭力，目前已訂購 44 架客機將陸續交付，包括 2 架波音 787-10、9 架波音 787-9 和 18 架空中巴士 A350-1000、15 架空中巴士 A321neo。