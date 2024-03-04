5年調薪3次 畢業生最嚮往的金控公司 合庫金5度獲保險龍鳳特優獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 18:39

2024 全國大學保險財金等系所學生就業意願大調查結果今（4）日出爐，合庫金控 (5880-TW) 再度榮獲畢業生票選為「最嚮往的金控公司」，已 5 度獲頒保險龍鳳獎，本次更從多家金控中脫穎而出，首獲金控公司之特優獎，而子公司合庫人壽亦同獲肯定，獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，合庫金控集團共橫掃 3 大獎項。

合庫金控表示，除多次獲網友票選為「幸福企業」外，近年亦為保險龍鳳獎的常勝軍之一，深得大眾青睞，此外，合庫已連續九年獲證交所篩選納入「臺灣高薪 100 指數」成分股，並九度入選「臺灣就業 99 指數」，足見證交所對於合庫重視員工薪酬福利暨協助政府提高就業率之肯定。

經統計，合庫近 5 年來已全面調薪 3 次，繼 108 年、111 年之後，本 (113) 年初合庫金控及子公司合庫銀行再為全體員工調薪 4%，加計年度考核後之晉薪，平均加薪幅度高達 6.65%，另為增進員工福利，員工午餐津貼亦有所調整，實際加薪幅度再次提高！除此之外，鑒於子公司合庫銀行開辦員工持股信託之成效良好，同仁參加率高達 97.5%，為強化集團員工向心力，本年度擴大辦理將金控及其他子公司均納入適用，以行動展現對公司永續發展的信心。