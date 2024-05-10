華新科4月營收站回30億元 創近2年單月高點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-10 17:44

被動元件華新科 (2492-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收，在通路商回補庫存、終端應用穩定復甦下，營收站回 30 億元，創近 2 年單月高點，月增 6.2%、年增 9.4%；累計前 4 月營收 111.59 億元，年增 5.5%。

華新科說明，目前智慧手機、NB/PC、車用等各應用平均緩步回溫，通路商回補庫存力道也有提升，加上中國五一長假前的提前備貨需求，均推升 4 月營收表現，目前產能稼動率約 75%。

華科集團成員表現來看，天線及電感廠佳邦 (6284-TW)4 月營收 6.27 億元，創同期新高，月增近 7%、年增 17.3%；累計前 4 月營收 23.65 億元，年增 17.3%，同樣創歷年同期最佳。