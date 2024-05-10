〈稅收統計〉4月總稅收1590億元年增21% 證交稅連12紅年增1.1倍創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 17:41

財政部統計處今 (10) 日發布 4 月稅收統計， 4 月實徵淨額 1,590 億元，較上年同月增加 276 億元，年增 21%；受惠台股交易熱絡，其中與股票相關的證券交易稅，4 月單月實徵淨額 258 億元，較上年同期增加 134 億元，年增 1.1 倍，創歷年同期新高，並創下連續 12 個月的雙位數成長。累計 1 至 4 月實徵淨額占分配預算數 115.7%，占全年預算數 22.2%。

統計處副處長劉訓蓉表示，台股在 4 月份上演大怒神，大盤上下震盪達一千多點，以及台積電下修半導體展望、地緣政治衝突、降息不確定性等因素，於 4 月 19 日單日創下最大跌點，後續中東戰事降溫，台股回神，統計 4 月單月及累計 1 至 4 月上市櫃股票平均每日成交值為 5097 億元、4675 億元，分別較上年同期 (2896 億元、2769 億元) 增 76.0%、68.8%。

劉訓蓉指出，4 月證交稅實徵淨額 258 億元，較上年同月增加 134 億元，呈現連續 12 個月雙位數正成長；累計 1 至 4 月實徵淨額 880 億元，較上年同期增加 391 億元，年增 79.7%，挹注 4 月單月及前 4 月證交稅實徵淨額，雙創歷年同期新高。

4 月實徵淨額與上年同月比較，依序為證交稅增加 134 億元、綜所稅增加 66 億元、牌照稅增加 30 億。累計前 4 月實徵淨額與上年同期比較，以證交稅增加 391 億元、綜所稅增加 229 億元、營業稅增加 168 億元較多。