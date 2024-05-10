錢越賺越薄 Q1我實質經常性薪資連3年負成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 17:14

主計總處今 (10) 日公布第一季我國全體受僱員工經常性薪資平均為 46030 元，年增 2.25%，總薪資 72263 元，年增 3.24%，剔除物價因素後，實質經常性薪資 43099 元，年減 0.09%，為連 3 年負成長，而實質總薪資 67662 元，也僅年增 0.88%。

就 3 月單月來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 46062 元，月增 0.33%，年增 2.00%，獎金及加班費等非經常性薪資 6656 元，合計後總薪資平均為 52718 元，年增 1.51%。

主計總處指出，就各行業來看， 3 月金融及保險業、出版影音及資通訊業經常性薪資為 68698 元、67058 元相對較高；而製造業為 43917 元，其中，電子零組件製造業 54617 元；反觀住宿及餐飲業 34249 元、其他服務業 (含美容美髮按摩等)35742 元則相對較低。

而第一季受僱員工人數平均為 842.7 萬人，年增 1.7 萬人或 0.20%，其中，工業部門減少 0.92%，服務業部門增 0.99%。