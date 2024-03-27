上銀卓文恒看好今年產業景氣回溫 營運力拚雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 16:46

台灣國際工具機展今 (27) 日登場，上銀 (2049-TW) 為參展廠商之一，董事長卓文恒表示，今年產業景氣將比去年好，3 月起已經開始加班趕工，但客戶以急單為主，訂單能見度約 3 至 3.5 個月，下半年景氣樂觀以待，隨著半導體、機器人等新應用蓬勃發展，卓文恒樂見業務持續成長，預期今年營收、獲利將有雙位數成長。

對於工具機整體產業市況，卓文恒說明，自前年中起受到中美貿易戰影響，表現比較沉潛一些，不過，最近看到陸陸續續有一些起色，希望透過這次 TMTS 工具機展外國買主來訪，讓整體景氣更加明朗，並了解國外的市況，以目前狀況預估，今年產業景氣應該會比去年好一些，雖然狀況還不是非常明朗，但一切應該還是往正向發展。

至於下半年是否有機會顯著好轉？卓文恒說，「我們滿樂觀的」，事實上，去年 11 月開始，陸陸續續就有感受到訂單慢慢回升，以上銀產品線來說，例如螺桿線軌等產品應用在大型設備上，某些製程、規模現在都已恢復加班，下半年景氣樂觀看待。

關於電價上漲，卓文恒透露，成本多多少少都有一些影響，不過，上銀持續規劃環保節能，2023 年 7 月已承諾科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 2050 年淨零目標，2030 年將先減碳 42%，事實上，近年減碳也有實際作為，每年約減碳 7%，無論是在產品、製程或材料面，都致力實踐綠色製造目標，因此，足以因應電價上漲的成本壓力，接下來也會努力透過綠色製造去降低電價調漲的衝擊。

展望未來，卓文恒表示，地緣政治及全球各地衝突仍未停歇，對產業來說仍有潛在的風險，不過，今年營運目標無論是在營收或獲利上，期待能有雙位數成長，會持續努力朝這個目標前進，透過此次展覽，可以看到買家對於智慧產品、多軸化應用的需求，國內許多廠商也都開始量產，今年新產品應用發展可以期待。

輝達執行長黃仁勳日前於 GTC 大會上宣布 Project GR00T 人形機器人計畫，掀起市場熱議，卓文恒說，上銀集團主要業務重點還是在於工業型機器人及晶圓機器人，以直軸或多軸的機器人為主，不過，除工業型外，我們也有很多直線傳動產品及減速機，這些都可應用機器人的關節上，包括市面上看到的機器狗，使用到的滾珠螺桿是我們自家非常重要的產品，已供應多年，未來非常看好這類機器人的應用。