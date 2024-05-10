AI狂潮下 這「無聊」領域顯遭低估！高盛力推這4檔
鉅亨網編譯許家華 2024-05-10 13:20
高盛表示，投資人該注意此趨勢：人工智慧熱潮正在喚醒股市中最無聊的領域──「公共事業股」。
高盛強調，由於以人工智慧為中心的數據中心對電力的需求不斷飆升，公用事業股是人工智慧熱潮的一大受益者。
「雖然人工智慧革命主題並不新鮮，但我們認為，公用事業、再生能源發電和工業領域的下游投資機會被低估，因為 AI 的成長仰賴對這些領域的投資以及其產品。」高盛報告寫道。
高盛解釋，大多數公用事業公司都是受監管的壟斷企業，這種監管通常會導致年成長率僅百分比低至中等個位數，通常是由每隔幾年小幅升息所推動，因此是股市值得信賴的領域，可為投資者提供雖然低但穩定的成長。
但由於人工智慧的日益普及，有關公用事業股的傳統思維正在轉變，因為人工智慧正在導致電力需求激增。
高盛表示：「我們預測，從 2023 年到 2030 年，數據中心電力需求的複合年增長率將達到 15%，到 2030 年，數據中心占美國總電力需求的比例將自目前的 3% 左右上升到 8%。」
這一點在近期公用事業類股的價格表現中體現得很明顯，該板塊今年上漲約 11%，成為今年迄今表現第三好的板塊，僅次於科技和通訊服務板塊。
高盛以「買進」評級推薦以下四檔公用事業股，部分原因是它們對人工智慧推動的電力需求有曝險。
卓越能源公司（Xcel Energy）(XEL-US)：受監管的公用事業公司，為支持數據中心成長所必須。
可再生能源公司 NextEra Energy (NEE-US)：可再生能源領域獨特定位，可用於 AI 數據下載和互連佇列表。
南方電力公司（Southern Company）(SO-US)：受監管的公用事業公司，定位於透過發電來服務數據中心的負載成長。
能源公司 Sempra (SRE-US)：公用事業公司，投入了大量資本支出，以支持德州數據中心的發展。
高盛表示，「美國電力需求可能出現一代人未曾見過的成長。自本世紀初以來，美國的電力需求從未在 8 年內成長 2.4%，而過去 20 年美國年發電量的平均成長率不到 0.5%。」
因此，該行指出，儘管大多數投資者專注於購買與人工智慧直接相關的公司，如半導體公司輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 和美超微電腦 (SMCI-US)，但透過公用事業公司獲得間接曝險可能是值得的投資，因為公用事業公司正推動人工智慧相關電力需求的空前成長。
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