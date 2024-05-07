波克夏本季可能拋售更多蘋果持股 但年底占比蘋果仍是最大宗

鉅亨網編譯許家華 2024-05-07 13:33

波克夏 (BRK.B-US) 第一季減持蘋果 (AAPL-US) 股份 13% 至 7.9 億股，見微知著，波克夏本季可能繼續大量減持蘋果。

波克夏有多季削減持股的歷史，近幾年也曾經在美國合眾銀行、紐約梅隆銀行和富國銀行的持股部位上採取此種做法。

蘋果周一下跌 0.91%，收每股 181.71 美元；同日標普 500 指數上升 0.9%. 波克夏 A 股上漲 1%，收每股 608795 美元。

蘋果股價下跌可能反映出，波克夏第一季減持與未來可能進一步拋售的舉措令投資者大失所望。去年第四季波克夏減持蘋果 1000 萬股。然而，現年 93 歲的巴菲特稱此舉主要出於稅收原因，而非基於對蘋果前景的判斷。

巴菲特周六在波克夏年度大會上提到公司的蘋果持股，稱「今年年底時，蘋果極有可能是我們目前擁有最大的普通股。」但考量到波克夏的蘋果持股規模龐大 (目前估值約 1400 億美元)，因此有相當大的空間可以削減持股仍保持其最大股權地位。

波克夏第二大持股是美國銀行 (BAC-US)，價值僅接近 400 億美元，因此波克夏 3650 億美元股票投資組合中，蘋果持股占比近 40%。

巴菲特周六會議上表示，波克夏現金部位到本季末可能達 2000 億美元。3 月底時該公司現金部位為 1820 億美元，不包括波克夏鐵路和其他部門的現金，若非靠出售股權，該現金部位很難拉升到此一水準。