美加大監管加密貨幣力道 拜登支持、川普態度大轉變
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 10:20
美國持續加大加密貨幣監管力道，即便眾議院日前通過否決美國證交會 (SEC) 欲加諸加密業者的會計指引準則，但美國總統拜登已承諾這項否決 SEC 準則法案若放在桌上待簽，他會予以否決。
SEC 第 121 號公告自發佈以來一直是數位資產企業和國會議員評論的焦點，又稱為 SAB 121 的該公告旨在將加密資產的會計變得更透明，要求持有客戶數位代幣的銀行應在資產負債表上標記，但這可能會產生大量資本支出。
拜登表態否決給加密貨幣產業澆了一盆冷水，這一潛在的否決權恐將讓加密貨幣納入既定金融體系的努力變得更複雜，有可能加劇因不穩定的監管環境與企業家和加密貨幣投資人之間的緊張關係。
除拜登潛在的否決權之外，圍繞加密貨幣的監管框架目前引起重大爭議，許多聲音經常公開譴責監管當局缺乏清晰度和一致性。
一方面，SEC 和其他監管機構主張嚴管產業參與者，但與此同時，部分美國國會議員正試圖放鬆監管來促進創新，更糟糕的是監管搖擺不定再次引發人們對美國本能反對加密貨幣監管的擔憂。這一前景恐大大阻礙廣大機構投資人採用比特幣及其同類產品。
此前業界曾稱 SAB 121 將不利銀行投入處理加密貨幣客戶事務，銀行政策研究所、美國銀行家協會、金融服務論壇等產業組織向 SEC 請求修改該準則，因其限制銀行參與數位貨幣領域，參議員 Cynthia Lummis 和眾議院議員 Wiley Nickel 跟 Mike Flood 等一些美國國會議員也加入推翻 SAB 121。
渣打銀行預測，川普當選後將創造有利的監管環境，進而為加密貨幣行業帶來積極的前景。
川普在擔任總統期間最初反對加密貨幣和比特幣，但自卸任以來，川普推出多種 NFT，川普上月將比特幣描述為另一種形式的貨幣，並指出加密貨幣已經有了自己的生命，還承認比特幣的受歡迎程度。
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