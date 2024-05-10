路透：OpenAI計劃下周一發布ChatGPT搜尋引擎

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-10 06:56

路透引述兩位知情人士說法稱，OpenAI 計劃於下周一 (13 日) 發布新的人工智慧 (AI) 搜尋引擎產品，也就是年度 Google I/O 大會登場的前一天，和搜尋引擎王者 Google 的競爭關係有望進一步升級。

近期有多篇報導傳出 OpenAI 即將推出搜尋引擎，但均未指明發布日期。OpenAI 拒絕對針對此消息置評。

根據彭博報導，OpenAI 的搜尋引擎將由 ChatGPT 延伸而出，讓使用者能夠透過 ChatGPT，直接從網路抓取資訊和來源。ChatGPT 是 OpenAI 在 2022 年推出的聊天機器人程式，具有產出類似人類回應的能力。

長期以來，產業觀察家一直將 ChatGPT 視為收集網路資訊的替代方案，雖然它在提供資訊的準確度和即時性方面存在一些困難。

OpenAI 去年推出 ChatGPT 付費服務，將微軟 Bing 作為 ChatGPT 預測使用的搜尋引擎。與此同時，Google 也為自家的搜尋引擎納入生成式 AI 功能。

2022 年底問世後，ChatGPT 用戶數在 2 個月內就達到 1 億次，為史上最快達成這項目標的應用程式，但過去一年來，ChatGPT 的用戶造訪表現並不穩定。