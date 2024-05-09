樺漢首季純益季增48% EPS 4.67元創同期高

工業電腦大廠樺漢 ( 6414-TW ) 今 (9) 日公告第一季財報，稅後純益 6.31 億元，季增 48.12%、年增 28.25%，每股純益 4.67 元，創同期新高。樺漢也將於明 (10) 日召開法說，說明展望以及新事業布局。

樺漢表示，雖然加權平均股數年增 27%，但每股純益仍創同期新高，其中，AI 轉型方面需求明顯增溫，今年第一季 Cloud+ Edge AI 營收達 19.8 億元、年增率高達 168%，主要來自｢智慧城市、工廠、ESG 節能減碳｣等場域應用拉升。