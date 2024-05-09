樺漢首季純益季增48% EPS 4.67元創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-09 19:49
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告第一季財報，稅後純益 6.31 億元，季增 48.12%、年增 28.25%，每股純益 4.67 元，創同期新高。樺漢也將於明 (10) 日召開法說，說明展望以及新事業布局。
樺漢第一季營收 327.17 億元，季減 4.4%、年增 14.8%；毛利率 20.1%，季增 1.8 個百分點、年增 0.8 個百分點，營業利益 9.69 億元，季減 9.5%、年減 22.9%；營益率 3%，季減 0.1 個百分點、年減 1.5 個百分點。
樺漢表示，雖然加權平均股數年增 27%，但每股純益仍創同期新高，其中，AI 轉型方面需求明顯增溫，今年第一季 Cloud+ Edge AI 營收達 19.8 億元、年增率高達 168%，主要來自｢智慧城市、工廠、ESG 節能減碳｣等場域應用拉升。
樺漢表示，持續深耕不同場域且客製化轉型解決方案，快速累積技術經驗、大數據資料庫，有助拓展更多元產業之場域市場版圖，並為公司 ESaaS 平台帶來良好的業務開拓空間，助訂單保持穩定高成長並創歷史新高。
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