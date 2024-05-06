樺漢4月營收113.9億元 單月、累計均創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-06 19:03
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收，在三大業務同步繳出年增表現下，營收 113.9 億元，月減 6.6%、年增 22.1%；累計前 4 月營收 438.2 億元，年增 15.9%，單月、累計營收均創同期新高。
展望第二季，樺漢表示，目前接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1-1.2 左右的水準，良好的訂單能見度，有信心交出優於第一季營運的表現，且持續實現全年營運季季高的成長態勢。
樺漢 4 月三大事業表現來看，工控設計年增 15.3%、品牌通路年增 51.4%、系統整合年增 4.2%；營收比重分別為 17.5%、41.7%、40.8%。其中，樺漢個體包含全資子公司營收 13.7 億元、年增 1.3%，累計營收 57.5 億元、年增 4.9%。
樺漢表示，4 月營收主要受惠於智慧製造、智慧零售與金融、智能居家與辦公等產業客戶對於集團平台業務中的設備與服務需求大幅提升，包括 AI 技術應用、ESG 節能減碳應用等之 AIoT 智慧製造解決方案、新能源整合方案等。
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