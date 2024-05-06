樺漢4月營收113.9億元 單月、累計均創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-06 19:03

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收，在三大業務同步繳出年增表現下，營收 113.9 億元，月減 6.6%、年增 22.1%；累計前 4 月營收 438.2 億元，年增 15.9%，單月、累計營收均創同期新高。

展望第二季，樺漢表示，目前接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1-1.2 左右的水準，良好的訂單能見度，有信心交出優於第一季營運的表現，且持續實現全年營運季季高的成長態勢。

樺漢 4 月三大事業表現來看，工控設計年增 15.3%、品牌通路年增 51.4%、系統整合年增 4.2%；營收比重分別為 17.5%、41.7%、40.8%。其中，樺漢個體包含全資子公司營收 13.7 億元、年增 1.3%，累計營收 57.5 億元、年增 4.9%。