〈樺漢法說〉三大事業向上訂單創高 今年營收獲利逐季增估高成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 20:06

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (1) 日召開法說，董事長朱復銓表示，三大事業今年將同步成長、目前在手訂單金額達 1400 億元，並持續創高，預計全年呈現季季高的走勢，營收可望繳出高成長、續創新高的表現。

朱復銓表示，依照掌握到的物流與生產排程來看，目前接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1-1.2 左右的水準，且在集團深化高毛利率 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 智慧平台整合方案下，拉高各產業市場占有率表現。

三大事業展望來看，朱復銓表示，工業設計、系統整合無論全年或是第一季都會成長，品牌通路則會有高成長，帶動整體營收表現向上，且受惠高毛利的軟體與方案接單增加，也有助毛利率及獲利表現。

不過，由於樺漢股本從去年第四季的 10.6 億元，到第一季預估增加到 13.5 億元，因此在首季每股純益表現估呈現持平，但朱復銓表示，後面幾季獲利表現仍可帶動全年每股純益成長，預估上下半年比重約 4:6。

朱復銓進一步指出，短期不會再有新的增資、發債計畫，因此預計到 2026 年，可轉債 (CB) 全數轉換的情況下，股本最大就是到 15.5 億元，但樺漢獲利成長幅度可以超越股本膨脹，且在財務結構持續轉佳下，未來配息 6 成將成常態。