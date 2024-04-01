〈樺漢法說〉布局AI應用、機器人商機 聚焦機器視覺應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 21:53

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 持續布局 AI 應用、半導體、機器人、新能源等產業市場龐大商機；其中，在機器人方面，樺漢總經理蔡能吉透露，現階段布局以電腦視覺、機器視覺為主。

蔡能吉表示，樺漢透過整合上下游資源，包括輝達 AI 運算平台、樺漢的工 / 商業機器視覺軟硬體，客戶及夥伴 AI 機器人智慧方案，發展自主移動機器人 (AMR)、協作型機器人等相關應用。

另一方面，樺漢也與策略合作夥伴提供各式開發工具、模型參數、演算法，協助客戶從模擬到部署、加速和強化 AI 機器人智慧化及應用多元化，目前導入製造、醫療、農業、倉儲物流等領域。

不過，蔡能吉直言，雖然目前 AI 機器務對樺漢業績貢獻尚不明顯，但有滿多案子在進行，像是匈牙利布達佩斯廠就有客戶洽談訂單，但現階段仍會聚焦機器視覺，短期並不會跨入整機及人型機器人。