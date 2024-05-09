〈南茂法說〉Q2營收樂觀看 下半年再優於上半年
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 17:56
IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望後市，董事長鄭世杰指出，今年首季是營運谷底，隨著需求回溫，對第二季營運持樂觀看法，也看好下半年營運會優於上半年。
南茂第一季營收 54.19 億元，季減 5.4%，年增 17.7%，毛利率 14.2%，季減 5.9 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 6.7%，季減 5.8 個百分點，年增 2.7 個百分點，稅後純益 4.38 億元，季減 9.2%，年增 116.3%，每股稅後純益 0.6 元。
細分兩大產品線，鄭世杰說，記憶體 DRAM 與 Flash 客戶拉貨增加，帶動相關封測產能稼動率，驅動 IC 方面，第二季驅動 IC 營運動能略優於記憶體，其中車用面板與 OLED 需求穩健，高階測試機台產能利用率維持較高水準，也受惠電視短單挹注，相關封測機台稼動率開始拉升。
鄭世杰預期，隨著產能利用率提升，將在下半年規劃增加包含驅動 IC 高階測試機台在內的產能擴充支出，以不超過全年營收 20% 為主。
市場關注也中國低價競爭，鄭世杰說，南茂以三大策略因應，一是持續提高自動化、降低人力成本與提升品質，二是擴大高階產品比重，三是調整終端出海口、擴大歐美市場的出貨比重。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇