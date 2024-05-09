〈南茂法說〉Q2營收樂觀看 下半年再優於上半年

IC 封測大廠南茂 ( 8150-TW ) 今 (9) 日召開法說會，展望後市，董事長鄭世杰指出，今年首季是營運谷底，隨著需求回溫，對第二季營運持樂觀看法，也看好下半年營運會優於上半年。

鄭世杰預期，隨著產能利用率提升，將在下半年規劃增加包含驅動 IC 高階測試機台在內的產能擴充支出，以不超過全年營收 20% 為主。

市場關注也中國低價競爭，鄭世杰說，南茂以三大策略因應，一是持續提高自動化、降低人力成本與提升品質，二是擴大高階產品比重，三是調整終端出海口、擴大歐美市場的出貨比重。