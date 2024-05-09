南寶首季EPS 5.86元 本業獲利年增5成 營益率改寫同期高

展望未來，南寶認為，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，需求回溫；鞋材接著劑業務方面，近期有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶則積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等，持續投入研發耕耘新產品與應用，今年全年營收可望重拾成長。