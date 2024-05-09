南寶首季EPS 5.86元 本業獲利年增5成 營益率改寫同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-09 15:43
南寶樹脂 (4766-TW) 今 (9) 日公告第一季財報，稅後純益 7.06 億元，季增 14.7%，年減 0.7%，每股純益 5.86 元，其中，首季本業獲利年增 5 成，營益率 15.4% 更創下同期新高。
南寶第一季營收 49.9 億元，季減 9.6%、年增 10.2%；毛利率 33.2%，季減 0.7 個百分點、年增 4.8 個百分點；營業利益 7.69 億元，季減 17.1%、年增 53.1%，營益率 15.4%，季減 1.4 個百分點、年增 4.5 個百分點。
南寶表示，受惠客戶需求逐步回溫、營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，營業利益率創下同期新高，營運持續著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率。
第一季產品表現來看，南寶表示，鞋材 / 特殊接著劑業務年增 14.7%、建材與塗料業務年增 1.2%；營收比重方面，接著劑占 73%，建材與塗料占 24%。南寶前 4 月累計營收為 68.4 億元，年增 12.4%。
展望未來，南寶認為，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，需求回溫；鞋材接著劑業務方面，近期有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。
至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶則積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等，持續投入研發耕耘新產品與應用，今年全年營收可望重拾成長。
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