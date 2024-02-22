〈南茂法說〉下半年將優於上半年 營運審慎樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-22 18:07

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，第一季仍會受季節性調節影響，其中，記憶體需求優於驅動 IC，看好下半年營運將優於上半年，全年營運審慎樂觀。

鄭世杰指出，儘管產業庫存水準有所改善，但第一季有工作天數較少與季節性調節影響，預期第二季後情況會逐季回溫，整體下半年再優於上半年，比重分別是 46-47%、53-54%。

細分產品線，記憶體動能略優於驅動 IC，儘管 DRAM 在客戶備貨趨緩下，影響相關封測產能利用率，但 NAND 需求挹注回升下，帶動記憶體動能優於驅動 IC 產品。

驅動 IC 則與終端需求高度相關，隨著電視與手機需求持續不振，也影響產能利用率，車用面板與 OLED 驅動 IC 需求則相對穩健，高階測試機台也在去年第四季小幅擴充，未來會再依客戶需求進行適當的產能規劃。