〈南茂法說〉去年Q4毛利率回升至20% EPS 0.66元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-22 17:58
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (22) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠成本降低、電費費率減少，帶動整體毛利率向上回升至 20%，為近一年半高點，但受業外影響，稅後純益 4.82 億元，季減 17%，年增 211.2%，每股稅後純益 0.66 元，累計全年達 2.6 元。
南茂去年第四季營收 57.25 億元，季增 2.6%，年增 22.2%，毛利率 20.1%，季增 4.2 個百分點，年增 5.6 個百分點，營益率 12.5%，季增 3.8 個百分點，年增 5.9 個百分點，稅後純益 4.82 億元，季減 17%，年增 211.2%，每股稅後純益 0.66 元。
南茂去年全年營收 213.56 億元，年減 9.2%，毛利率 16.6%，季減 4.3 個百分點，營益率 8.9%，年減 4.8 個百分點，稅後純益 18.93 億元，年減 43.8%，每股稅後純益 2.6 元。
細分去年第四季各產品，DRAM/SRAM 佔比 17.2%，快閃記憶體 19%、驅動 IC 達 37.1%、金凸塊 18.9%，邏輯與混合訊號 IC 約 7.8%。
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