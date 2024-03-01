祥碩擬現增發行GDR 發行量上看350萬股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 19:15

高速傳輸 IC 業者祥碩 (5269-TW) 今 (1) 日公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)，預計發行數量上看 530 萬股，增資資金將用於購買原物料及機器設備，充實營運資金、轉投資等多項用途，強化公司競爭力，提升營運效能之效益。

由於文曄 (3036-TW) 昨日公告擬發行 GDR 後，今 (1) 日股價開盤一路下挫，一度重挫跌停，此次祥碩發行 GDR 後，未來股價走勢也引發外界關注。

祥碩指出，實際發行價格將於在範圍內，授權由董事長依國際慣例，並視市場狀況、彙總圈購情形等，與證券承銷商共同議定之。

祥碩規劃，此次現增發行 GDR 將保留新股總數的 10-15% 由公司員工認購，其餘 85-90% 由股東臨時會決議原股東放棄優先認購權，全數提撥對外公開發行，以充作參與本次海外存託憑證發行之原有價證券。