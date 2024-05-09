有成精密上市盤中強漲47% 大展蜜月行情

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 12:06

有成精密 (4949-TW) 今 (9) 日以每股 24 元正式掛牌上市，預期今年隨著太陽能市況回溫，已感受訂單湧入，有助今年營運表現，盤中股價大漲 47%，達 35 元，大展蜜月行情。

有成精密 16 年來在歐洲、澳洲、亞洲及美國經營太陽能模組品牌 WINAICO，搶進國際市場份額，三年前也成功取得車用 IC 製造原廠之供應鏈資格，跟隨客戶進軍全球市場；形成半導體事業群重點式擴及亞洲多國、美國、德國等市場，新能源事業群則以策略新商模深入歐美再生能源與家儲市場光譜。

有成精密除了能源外，也深耕半導體領域，因應晶圓廠客戶需求，將產品線逐步推進至薄膜沉積製程與化合物半導體應用領域，並在訂單能見度穩定成長的前提下，進行二廠新建計畫。有成近三年半導體事業年複合成長率大約 14%，預估到今年底，待全球新廠與新設備建置完備後，新一波耗材需求將浮現。

展望未來，董事長陳思銘提到，太陽能產品今年下半年起陸續回溫，訂單湧入，第一季銷貨已較去年第四季成長 15%，可望一掃去年陰霾。至於新能源版圖的全球布局，有成的強項在於再生能源應用、高度需量管理、電網服務之專案規劃、以及智能化與適應性之研發。