有成精密5月上旬上市 今年Q2起需求復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-09 17:50

有成精密 (4949-TW) 即將在 5 月上旬掛牌上市，董事長陳思銘表示，隨著太陽能市場調節告一段落，第二季起需求將逐步復甦，帶動新能源業務恢復動能，半導體業務也隨著客戶擴建新廠，業績穩健成長。

有成精密資本額 6.07 億元，預計上市後會增至 6.7 億元，主要有兩大業務，包括半導體與新能源，營收比重分別為 20%、80%，其中，半導體主要專注在離子植入機的設備關鍵零組件與耗材，產品通過 7 奈米、5 奈米、3 奈米與 2 奈米認證，陪著客戶共同研發，也切入車用晶圓廠的供應鏈。

陳思銘指出，半導體部門現階段員工有 100 多人，由於熟悉石墨、難熔金屬與陶瓷三大關鍵材料，現階段除了離子植入機外，也跨入 CVD、PVD 等設備，期望逐步取得客戶信任，進一步挹注未來半導體業績。

新能源方面，有成精密以通路外銷為主，透過少量多樣方式耕耘歐洲市場，且與當地綠能安裝商合作，專注在高毛利的小型屋頂型案場，累計裝置量超過 2GW。

自去年下半年起太陽能市場迅速降溫，導致庫存自去年第四季至今年第一季持續調節，陳思銘坦言，第二季起客戶需求逐步復甦，全年出貨量估持平，且因價格驟降，會持續透過工程等業務營收彌補營收缺口，保守預計太陽能業績持平去年。

陳思銘補充，隨著氣候緊急與能源稀缺議題持續發酵，驅動全球太陽能市場的長線剛性需求，促使以儲能系統為核心的能源智慧低碳轉型。有成精密也提供全方位能源規劃方案，協助客戶一站式規劃自有綠電、能源管理以及儲能微電網應用。

有成精密去年成功建置國內首座符合 SAT 現地規範的表後微電網案場，協助鑄鐵業履行用電大戶企業責任；並於近期與化工業、美商三方技術合作，將打造台灣第一座具有不斷電功能的智慧儲能微電網系統。

另外，有成精密也已成立歐洲團隊開發大型地面型案場，等同未來在歐洲除了模組銷售，也將開始開發案場，初期會專注在德國與羅馬尼亞，也有助自家儲能解決方案推廣，預計效益明年開始顯現。