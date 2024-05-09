中國全國人大常委會宣布 6月審議金融穩定法

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:00

中國全國人大常委會周三（8 日）公布 2024 年度立法工作計畫（下稱「立法工作計畫」），確定今年繼續審議 16 件法律案，包括關稅法、農村集體經濟組織法、金融穩定法、增值稅法等。

據《證券時報》報導，全國人大常委會表示，今年繼續審議 16 件法律案，包括關稅法、農村集體經濟組織法、金融穩定法、增值稅法等，其中關稅法已於 4 月經十四屆全國人大常委會第九次會議表決通過。

立法工作計畫顯示，全國人大常委會計劃在 6 月審議農村集體經濟組織法、金融穩定法，12 月審議增值稅法。

金融穩定法是人民銀行正在重點推動立法進程的法律，目前金融穩定法草案已於 2022 年 12 月由十三屆全國人大常委會第三十八次會議初次審議。

近年來，中國穩步推進金融立法工作，形成了多層次金融法律體系。與此同時，金融法治建設仍然存在不足。在金融穩定方面，缺乏整體設計和跨行業跨部門的統籌安排，相關條款分散於多部金融法律法規中，規定過於原則，一些重要問題還缺乏制度規範。

人民銀行有關負責人曾表示，金融穩定法是健全金融法治體系的迫切需要，為防範化解重大金融風險提供堅實的制度保障。中國制定金融穩定法，將及時總結重大風險攻堅戰經驗，提升系統性金融風險防控能力。

近日，中國人民銀行黨委理論學習中心組在《人民日報》署名文章中指出，「穩健審慎」是經過長期實踐總結出的經營智慧和生存法則。要切實維護幣值穩定和金融穩定。進一步完善宏觀審慎管理體系，穩妥推進重點領域金融風險防範化解，強化金融穩定保障體系建設，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。