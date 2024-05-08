前4月新增警示帳戶年減6% 中信銀北檢「雷霆專案」強化AI打詐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 20:17

詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點！中信銀行表示，近年科技防詐有成，去 (2023) 年新增警示帳戶數較前 (2022) 年減少近 25%，今 (2024) 年前 4 月亦較去年同期減少近 6%。被譽為「天下第一檢」之台北地檢署今 (8) 日與中信銀簽署「雷霆專案」合作備忘錄，在金檢聯手下，將優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶。

北檢檢察長鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀行善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握之人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。

中信銀總經理楊銘祥說明，中信銀行致力發展智能防詐，運用人工智慧 (AI) 技術與大數據資料分析能力，識別異常交易行為，去年新增警示帳戶數大幅減少，防詐成效顯著。

「雷霆專案」將由北檢提供去識別化之人頭帳戶帳號名單，運用中信銀提供之數位科技，發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，提早預警詐欺犯罪，從源頭阻斷詐騙金流。搭配中信銀現有「神盾聯防機制」，分行服務人員以「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」至與警方合作「聯防懲詐」，精進第一線阻詐成效。

中信銀積極配合政府打擊詐騙，去年攜手內政部警政署建置「中信 ATM 智能防詐車手交易通報系統」，全台超過 7300 台中國信託 ATM 皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於中國信託 ATM 提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，每月均有車手落網。