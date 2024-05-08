營收速報 - 長榮(2603)4月營收318.14億元年增率高達42.43％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15
今年前4月累計營收為1,204.52億元，累計年增率42.43%。
最新價為172.5元，近5日股價下跌-8.97%，相關航 運 業下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45134 張
- 外資買賣超：-51101 張
- 投信買賣超：+1996 張
- 自營商買賣超：+3971 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|31,813,536
|42.43%
|5.66%
|2024/3
|30,109,412
|37.46%
|-0.2%
|2024/2
|30,169,617
|61.51%
|6.41%
|2024/1
|28,351,523
|8.04%
|19.96%
|2023/12
|23,633,235
|-19.3%
|4.11%
|2023/11
|22,699,856
|-37.11%
|-2.84%
長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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