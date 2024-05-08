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鉅亨速報

營收速報 - 長榮(2603)4月營收318.14億元年增率高達42.43％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15

長榮(2603-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣318.14億元，年增率42.43%，月增率5.66%。

今年前4月累計營收為1,204.52億元，累計年增率42.43%。

最新價為172.5元，近5日股價下跌-8.97%，相關航 運 業下跌-0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-45134 張
  • 外資買賣超：-51101 張
  • 投信買賣超：+1996 張
  • 自營商買賣超：+3971 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 31,813,536 42.43% 5.66%
2024/3 30,109,412 37.46% -0.2%
2024/2 30,169,617 61.51% 6.41%
2024/1 28,351,523 8.04% 19.96%
2023/12 23,633,235 -19.3% 4.11%
2023/11 22,699,856 -37.11% -2.84%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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