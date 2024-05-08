法國國宴菜單大揭秘！鞏俐、郎朗……各界名人共赴晚宴

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:40

本月 5 日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達巴黎，應法國總統馬克宏邀請，進行國是訪問。

每到這樣的重要外交時刻，盛大的歡迎晚宴少不了～

作為一個國家最高規格的正式宴會，國宴由國家元首或政府為招待國賓而舉行。

法國總統馬克宏周一（6 日）在愛麗舍宮舉行國宴，歡迎習近平和夫人彭麗媛訪問法國，並邀請藝術界、政界、商界等各界知名人士出席。

藝術界來賓：

導演 Jean-Jacques Annaud、Luc Besson，女演員 Salma Hayek、Sophie Marceau，歌手 Mireille Mathieu，作曲家 Jean-Michel Jarre 和他的妻子、華裔女演員鞏俐等。

政界來賓：

法國經濟和財政部長 Bruno Le Maire、外交部長 Stéphane Séjourné、體育部長 Amélie Oudéa-Castéra 等現任部長，以及 Christophe Castaner（前內政部長）、Laurent Fabius（前外交部長）、Jack Lang（前文化部長）等前部長。

商界來賓：

Bernard Arnault（LVMH 集團 CEO）、Francois-Henri Pinault（開雲集團 CEO）、Patrick Pouyanné（道達爾能源 CEO）和 Carlos Tavares（Stellantis CEO）等。

值得一提的是，中國鋼琴家郎朗受邀來到愛麗舍宮，在現場演奏了《茉莉花》。

此次法國國宴上有什麼美食呢？

Chair de tourteau et caviar Osciètre d"Aquitaine sous un voile de fleurs （黃道蟹肉配阿基坦奧西特拉魚子醬，鮮花著錦）

Suprême de poulette de Bresse aux pousses d"épinards. Printanière de morilles au vin jaune du Jura.（布雷斯小母雞肉配菠菜芽，萵苣錦囊，佐以汝拉黃酒燉春季牛肝菌）

Galoche au thym et petites pousses（百里香風味嘉洛什奶酪配小嫩芽）

Fraises de printemps , meringue craquante, Chantilly à la fleur de sureau（春季草莓，香脆烤蛋白霜、接骨木花香緹鮮奶油）