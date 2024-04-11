晶睿積極將AI導入安防產品 三大市場最具潛力

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 17:24

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (11) 日近年積極將 AI 導入安防產品，全球行銷處處長謝邦彥分享晶睿最新 AI 布局。同時，謝邦彥也提到 AI 安防產品在交通、教育以及智慧製造三大領域中的接受度最高，因此看好這三大市場。

謝邦彥分享，晶睿提供的 AI 安防產品從低階到中高階都有布局。在中高階產品中，晶睿推出全新的 AI 功能「Case Vault」，升級深度搜索 (Deep Search) 技術，可以精準貼標、追蹤人、車，並透過安防攝影記錄影像，可以針對人物的性別、年齡及衣著顏色，甚至車型與車體顏色篩選畫面。

謝邦彥進一步指出，近期將再推出全新功能「案例庫」，透過旗下 AI 智能監控系統 VSS(VAST Security Station)，以往耗時的調查工作，利用新功能只需幾分鐘，就能串連上萬台攝影機取得關鍵影像，依照時序與地點，快速拼湊事件全貌、匯出完整報告，可以大幅提升相關單位的調查效率。

至於低階產品，謝邦彥則舉例，過去晶睿協助安康教養院設置的虛擬線安全柵欄，就屬於基本款的 AI 安防產品。

謝邦彥看好 AI 安防產品在交通、教育以及智慧製造三大市場的應用。謝邦彥說明，交通設施牽涉到公共安全，且可能進一步衍生為民事、刑事事件，因此在交通上會是 AI 安防產品很好的應用場域。

教育領域部分，謝邦彥解釋，現在許多學校相當注重校園安全，且晶睿在校園中也已有成功的案例。最後則是智慧製造方面，謝邦彥認為，現在工廠使用機械手臂的比例提高，如何把 AI 安防產品結合機械手臂，將會是下一個發展重點。