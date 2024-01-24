晶睿看好雲端安防營運效率 旗下VORTEX再推新功能搶市

安控大廠晶睿 (3454-TW) 看好雲端安防解決方案帶來的營運效率，旗下智慧型雲端安防服務 VORTEX 再推出新功能 VORTEX Connect，可將現有設備即刻上雲，達到隨時、隨地、跨裝置的安防需求。

VORTEX Connect 是內建於晶睿通訊最新一代網路錄影機 (NVR) 的軟體服務，可以直覺、簡易方式接上 NVR 並同時使用 VORTEX 雲服務，用戶不需汰換既有網路攝影機，現有設備即刻上雲。

除了此次新功能外，晶睿未來將推出 VORTEX Connect PRO，大幅提升設備連線上限數，組織下最多分配 1000 名用戶，提供各別隱私權存取及攝影機群組分配權限，可隨時撤銷或變更現有用戶設定，提高資源分配效率及管理彈性。

此外，重要事件片段可進行雲端封存及備份，降低因硬碟毀損、錄影資料空間不足發生的被刪除、改寫風險；全自動更新設備韌體，降低用戶維運時間與成本。

晶睿表示，VORTEX 以高影像解析、高階 AI 分析、簡易安裝升級及遠端管理等優勢，致力中小企業加速走向安防雲端化，在北美市場打開知名度。根據 2023 年安防報告 ，全球雲端軟體為基礎的服務營收近五年年複合成長率 (CAGR) 達 22%，並預估整體全球影像監控及服務 (VSaaS)2023 年營收將增長超過 28%，顯示市場潛力。