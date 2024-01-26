中租 - KY( 5871-TW ) 公告 2023 年 12 月自結獲利，合併稅後純益為 新台幣 18.2 億元，年減 2%，累計全年稅後純益 250.2 億元，年減 8%，每股稅後純益 (EPS) 為 15.15 元，雖然全年營收持續成長，但獲利衰退，主要受到持續升息及中國、東協經濟趨緩影響。

中租控股長期耕耘中小企業融資，近年更跨足綠電領域，旗下太陽能電廠已有超過 3600 個案場，發電容量也超過 1305 MW (百萬瓦)，積極擴展儲能與售電服務。中租日前推出「URiDE」共享租車品牌，將持續佈點，預估今年底前可以擴及至全台，達到 1000 輛的規模。

展望 2024 年，中租控股以追求成長為目標，持續新增服務據點及招募新人，台灣在不再升息條件下，利差將可逐步回到先前水準，中國將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長及資產品質，東協地區則將專注耕耘及擴大既有利基市場。