中租2023年純益250億元年減8% 每股仍賺15.15元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 09:38
中租 - KY(5871-TW) 公告 2023 年 12 月自結獲利，合併稅後純益為新台幣 18.2 億元，年減 2%，累計全年稅後純益 250.2 億元，年減 8%，每股稅後純益 (EPS) 為 15.15 元，雖然全年營收持續成長，但獲利衰退，主要受到持續升息及中國、東協經濟趨緩影響。
中租控股公告 2023 年營收 975.25 億元，年成長 12.61%，稅後純益 250.2 億元，年減 8%，EPS 為 15.15 元。若以主要營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，全年獲利分別較 2022 年年減 6%、2.1%、19%，其中，東協地區獲利衰退幅度最大。
中租控股長期耕耘中小企業融資，近年更跨足綠電領域，旗下太陽能電廠已有超過 3600 個案場，發電容量也超過 1305 MW (百萬瓦)，積極擴展儲能與售電服務。中租日前推出「URiDE」共享租車品牌，將持續佈點，預估今年底前可以擴及至全台，達到 1000 輛的規模。
展望 2024 年，中租控股以追求成長為目標，持續新增服務據點及招募新人，台灣在不再升息條件下，利差將可逐步回到先前水準，中國將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長及資產品質，東協地區則將專注耕耘及擴大既有利基市場。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇