〈中租進軍共享租車〉太陽能裝置量上看1.5GW 董座陳鳳龍：去年獲利仍不俗

中租 - KY(5871-TW) 推出「URiDE」共享租車品牌，致力邁向多角化經營，對於旗下太陽能電廠展望，中租控股董事長陳鳳龍受訪時指出，今年持續追求成長，維持 10% 以上的市占目標，裝置量有機會上看 1.5 GW；中租將公布去年自結，陳鳳龍透露，雖與前年相比有些略減，但獲利仍相當不錯，股息政策也沒有改變。

「URiDE」共享租車開展初期將於雙北設立 70 處服務據點、逾 100 輛車，陳鳳龍表示，看好台灣共享租車市場，潛力相當大，由於中租在東協都有營運網點，未來如果獲得不錯成果，希望將台灣 URiDE 成功模式，進一步複製到東協國家。

至於 URiDE 未來是否有佈下電動車的計畫，陳鳳龍直言，這方面一定會考慮，這是未來的趨勢，但台灣的充電設備數量尚不足夠，後續會持續評估。

中租控股聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務。其中，綠能事業從發電到儲能及售電領域，保經及零卡銷售等都是近年重點發展的業務。

中租擁有超過 3200 家太陽能電廠，陳鳳龍表示，對於今年的案場，大家都會努力，希望可以持續提升裝置量，中租努力維持 10% 的市占優勢，目前裝置量已超過 1.3GW，有望往 1.4、1.5 GW 邁進，持續追求成長。

至於市場預期美國聯準會 (Fed) 今年可望啟動降息，陳鳳龍直言，對中租來說，營運將有很大的幫助，因為舊案利息是固定的，降息後，利息成本就會下降，還是要看美國聯準會何時降息，來引導各國央行跟進。

中國市場方面，陳鳳龍認為，雖然經濟成長率不如預期，但也有 4-5% 的水準，整個大環境沒有太大變化，去年經過一整年的努力，中租當地業務發展還是處於穩定狀態，展望今年，壓力應該不會比去年大，轉佳的機會是有的，暫時不會考慮降低中國資產的比率，當地業務仍穩定成長。

中租控股 2006 年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務，2012 年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以滿足商務與旅遊等不同需求；2023 年設立仲行智能行動公司，推出「URiDE」共享租車品牌，便利生活不用買車，也能輕鬆開車與用車。