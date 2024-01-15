〈中租進軍共享租車〉新品牌URiDE每小時66元起搶市 年底前上看千輛規模

中租 - KY(5871-TW) 今 (15) 日宣布推出「URiDE」共享租車品牌，開展初期將於台北市、新北市設立 70 處服務據點、逾 100 輛車，提供同站租還服務，目前投入車款為 COLT PLUS 及 Yaris，截至 3 月底前，租車每小時 66 元起，接下來將持續佈點，預估今年底前可以擴及至全台，達到 1000 輛的規模。

中租控股董事長陳鳳龍表示，共享租車是一個循環經濟，帶來資產的運用效率極大化，也能做到節能減碳效果，市場非常的大，中租擁有逾 200 萬銀角零卡會員，也有 10 萬的企業戶，有廣大的客戶基礎，希望提供更多更好的共享汽車服務。

陳鳳龍認為，URiDE 租還全程數位無紙化，助益整體環境減碳，以環保的產品服務，創造更綠 (Green) 的移動生活。

URiDE 營運長戴光顯指出，因為公司沒有車商背景，現在先以中華三菱的 COLT PLUS 及 Toyota Yaris 兩種車款投入為主，未來 Honda FIT 在克服車機設備等問題後也將投入，強調只要是適合消費者的車款，都會納入考量。

戴光顯說明接下來的規劃，除了雙北以外，URiDE 第二季將會往基隆、桃園來布點，第三季則擴及到其他六都城市，希望在年底前，全台主要城市的大眾運輸附近都有 URiDE 的車輛。

中租控股推出「URiDE」共享租車新品牌。(圖: 中租控股提供)

中租表示，為歡慶 URiDE 品牌上市，多項優惠專案同步推出，包括【上市狂歡季】於 1 月 15 日至 3 月 31 日，租車每小時 66 元起；【開 URiDE 去拜年】，農曆春節期間，連租 3 天以上全車款 95 折。

至於【祥龍納福．迎春趣】方案提供春節租車早鳥優惠折扣方案，於 1 月 20 日前預約，享租車優惠 9 折，在 1 月 21 至 31 日期間預約，享租車優惠 95 折，凡租車即加碼送龍年紅包袋及賀歲春聯。

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URiDE 使用過程中，車輛配備網絡與藍芽的雙備援資源，避免收訊品質受到影響；不僅如此，把關乘車空間，提供舒適潔淨的車輛；即時車況偵測，掌握車輛狀況，保護行車安全；客戶全天候服務，協助處理用車大小事。

