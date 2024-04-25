中租：BNPL利率平均約5% 支持設融資租賃專法盼排除企金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 18:33

立委關切年輕人 BNPL (先買後付) 財務亂象，中租控股策略長暨發言人廖英智今 (25) 日對外說明，旗下消金業務占比僅約 9%，平均年利率 5%，不讓利商品最高也僅 9%，對於是否支持設立融資租賃專法，他表示，在消金方面會 100% 支持，但希望排除企金業務。

外界關注中租消金利率議題，廖英智說明，公司會針對客戶信用、期間來評估，有很大的差異，zingala 銀角零卡分期 70% 都是零利率，由廠商來吸收成本，目前會員數約百萬戶、3.3 萬合作商家，合作行業超過 50 種。

廖英智表示，銀角零卡平均利率僅約 5%，許多商家願意讓利，但有些熱門商品的商家不願讓利，最高年利率也在 9% 以內，平均客單價落在 3-5 萬元，利息不會太高，違約率僅約 0.3%，延滯率低於 1%。

至於車輛買賣、融資，廖英智指出，利率區間較大，可能是從 3%-12% 都有，根據統計，汽車不超過 6~7 年，機車不超過 3~5 年，利率方面，新車、卡車大約 3~4%，而原車融資作業成本較高，最高達 12% 利率，但沒有超過 16% 門檻，二手車平均利率落在 8.9%。

企金利率方面，要看客戶營運狀況及信用情形，低的話約 4、5%，高的話會考慮到客戶資金使用及風險狀況，中租在企金服務中小企業、微型企業 40 多年，得到很多肯定，這樣的業務對於台灣經濟成長、新創事業發展是有貢獻，會持續在企金上努力，消金則會深入了解需求，從管理上進一步改善。