營收速報 - 銘異(3060)4月營收2.90億元年增率高達48.77％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
今年前4月累計營收為10.69億元，累計年增率48.77%。
最新價為28.6元，近5日股價下跌-1.78%，相關電腦週邊上漲1.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1295 張
- 外資買賣超：-1103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-192 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|289,617
|48.77%
|-3.82%
|2024/3
|301,112
|70.43%
|26.11%
|2024/2
|238,775
|32.64%
|-0.1%
|2024/1
|239,016
|34.24%
|-4.56%
|2023/12
|250,423
|33.81%
|-4.04%
|2023/11
|260,977
|46.35%
|-0.72%
銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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