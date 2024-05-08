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鉅亨速報

營收速報 - 銘異(3060)4月營收2.90億元年增率高達48.77％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

銘異(3060-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.90億元，年增率48.77%，月增率-3.82%。

今年前4月累計營收為10.69億元，累計年增率48.77%。

最新價為28.6元，近5日股價下跌-1.78%，相關電腦週邊上漲1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1295 張
  • 外資買賣超：-1103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-192 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 289,617 48.77% -3.82%
2024/3 301,112 70.43% 26.11%
2024/2 238,775 32.64% -0.1%
2024/1 239,016 34.24% -4.56%
2023/12 250,423 33.81% -4.04%
2023/11 260,977 46.35% -0.72%

銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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