營收速報 - 美隆電(2477)4月營收2.39億元年增率高達31.72％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
今年前4月累計營收為6.68億元，累計年增率31.72%。
最新價為20.8元，近5日股價下跌0%，相關其他電子上漲5.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20 張
- 外資買賣超：+10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|238,550
|31.72%
|29.84%
|2024/3
|183,726
|8.19%
|273.21%
|2024/2
|49,228
|-14.02%
|-74.92%
|2024/1
|196,248
|25.27%
|20.82%
|2023/12
|162,424
|-13.22%
|-23.9%
|2023/11
|213,423
|-3.5%
|4.96%
美隆電(2477-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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