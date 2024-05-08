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鉅亨速報

營收速報 - 美隆電(2477)4月營收2.39億元年增率高達31.72％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

美隆電(2477-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.39億元，年增率31.72%，月增率29.84%。

今年前4月累計營收為6.68億元，累計年增率31.72%。

最新價為20.8元，近5日股價下跌0%，相關其他電子上漲5.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+20 張
  • 外資買賣超：+10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 238,550 31.72% 29.84%
2024/3 183,726 8.19% 273.21%
2024/2 49,228 -14.02% -74.92%
2024/1 196,248 25.27% 20.82%
2023/12 162,424 -13.22% -23.9%
2023/11 213,423 -3.5% 4.96%

美隆電(2477-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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