十銓估DDR5漲幅至少還有15-25% 今年營運非常樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 16:15

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理陳慶文表示，未來兩季記憶體沒有任何降價的可能性，尤其在手庫存量最多的 DDR5，至少還有 15-25% 的漲幅，DDR4 在庫存消耗完畢後，漲幅也會跟上 DDR5，非常樂觀看待今年營運。

陳慶文說，儘管今年市場現貨需求沒有非常好，但 DRAM、NAND 現貨價就已經拉上來，在可預見的第二季、第三季，價格沒有任何下降的可能性，仍會朝向逐季上漲，非常樂觀看待價格走勢，且此次價格上漲不是由需求驅動，若需求回來，價格上漲的走勢將更陡峭。

展望後市，陳慶文認為，十銓近年在零售市場的市占率成長非常多，加上銷售價格大幅增加，第二季營運持續看旺，且下半年進入傳統旺季，不管是電競、創作者需求回溫，以及 AI PC/NB 都將問世，都會帶動銷售量成長。

十銓手中也握有龐大的低價庫存，截至第一季為止，存貨金額達 56.43 億元，季增 67.85%，其中，DRAM 佔 7 成、Flash 佔 3 成，其中，DRAM 的 6 成是 DDR5、4 成是 DDR4，皆為高階的高容量、高速產品。

市場價格方面，陳慶文指出，DRAM 現貨價以 DDR4 主力 8GB 來看，2022 年第一季最高達 3.65 美元，2023 年第四季最低探至 1.45 美元，今年第一季回升至 2.25 美元，約回升至原廠成本價，預期在一兩季庫存消化完畢後，也會逐步跟上 DDR5 的漲勢。

若以 DDR5 主力 16GB 來看，價格自 2023 年 6、7 月起緩慢上漲，每個月漲幅約 5-10%，但由於原廠生產 DDR5 跟 HBM 的產線重疊，加上生產 HBM 的成本與時間是 DDR5 的三倍，在各家積極擴充 HBM 產能下，DDR5 價格會持續往上走。

NAND Flash 方面，主力 512GB TLC Wafer 2023 年第二季跌至 1.41 美元，當時原廠虧損非常嚴重，之後每季價格都上漲超過 20%，2024 年第一季回升至 3.62 元，預期未來手機、伺服器等 NAND 採用容量越來越大，需求會逐步提升，尤其 AI 需要低延遲高容量 SSD，現階段企業級 SSD 處於供不應求。