十銓Q1獲利暴衝 EPS 4.1元創新高 超越去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 17:56

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (3) 日公布第一季財報，受惠記憶體價格大幅上漲，加上高階產品布局效益顯現，推升毛利率首度超過 2 字頭，獲利也達 2.87 億元，每股稅後純益 4.1 元，不僅創下單季新高，更一舉超越去年全年的 3.38 元。

十銓第一季營收為 29.94 億元，季減 47.42%，年增 90.77%，毛利率 23.96%，季增 13.39 個百分點，年增 16.49 個百分點，營益率 11.55%，季增 6.91 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 2.87 億元，季增 42.08%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 4.1 元。

展望後市，十銓指出，公司佈局高階產品有成，DDR5 出貨占比持續攀升，且近年在工控及 B2B 領域也積極耕耘，成功擴展集團經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，並取得優異的營運成果，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現價量齊揚，為營運帶來另一波動能，帶來卓越績效。

針對 AI，十銓看好，AI 運算與 Edge 運用，將研發實力拓展至 AI 技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，預估 AI 浪潮將會掀起往後 15 至 20 年以上的產業榮景及換機潮。為因應 AI 浪潮，十銓也推出輔助 AI 功能的 PC /NB 相容之高規格與實現 Edge AI 巿場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。